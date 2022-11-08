Еще немного аномального тепла: синоптики рассказывают, чего ждать петербуржцам от погоды в ближайшие дни

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, циклон сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура воздуха будет еще подниматься.

Температура воздуха +7…+9 градусов, по области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. За сутки в регионе может выпасть 5-10 миллиметров осадков.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня температура воздуха в городе не достигнет +10 градусов, но в ближайшие дни есть большая вероятность, что погода достигнет «экстремумов температуры воздуха для отдельных дней».

«Действующие, на сегодняшний день, максимумы температуры в Санкт-Петербурге такие: 9 ноября +9,3 градуса, наблюдалось в 1926 году, 10 ноября +10,1 градуса, в 2019 году, 11 ноября максимум +10, 8 градусов отмечен в 2008 году. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов и следим за температурой воздуха. В выходные дни начнется похолодание и рекордов там можно уже не ждать», — добавил Колесов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Петербурге ожидается дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный. Воздух днем прогреется до +9 градусов.