Книжный магазин в доме Зингера получит из петербургского бюджета 150 млн рублей

Пиотровский добавил, что деньги из городского бюджета в перезапуске магазина не участвовали, а в следующем году владельцу магазина предоставят субсидию на возмещение расходов в размере 150 млн рублей. Уже к февралю городская компания должна стать безубыточной, подчеркнул вице-губернатор, пишет «Деловой Петербург».

На данный момент в сеть книжных магазинов, помимо обновленного в доме Зингера, входят также точки на Литейном проспекте и в Кронштадте. Пиотровский отметил, что город планирует дальнейшее расширение сети: «Было бы логично и правильно ее расширять».

Он также отметил, что в последние годы объект был больше ориентирован на туристов, а не горожан: «Петербургский Дом книги нужно оставить в первую очередь для петербуржцев. Мы отошли от этой концепции, что было ошибкой. Наша задача — вернуть Дом книги петербуржцам».

Напомним, ранее Борис Пиотровский называл дату, когда заработает городской книжный магазин. С 12 ноября планируется запустить первый и второй этажи, а также кафе.