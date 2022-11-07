Зима пока откладывается? Синоптик привел прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует теплый сектор циклона, центр которого окажется над юго-западом Скандинавии. Его стараниями небо над регионом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди и усилится ветер», — сообщил Леус.

Температура воздуха +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Что интересно, упомянутый мной циклон зародился в Атлантике еще 1 ноября, получил имя «Мартин», и на максимуме своего развития, 2-3 ноября, был ураганом 1-ой категории», — добавил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах до сильного. Ночью температура воздуха будет опускаться до +6 градусов, днем составит +7…+9 градусов. А 9 ноября возможно небольшое похолодание, но вероятность осадков сохранится.