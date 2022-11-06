Мокрый снег с дождем и гололедица: синоптики рассказали какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами небольшие дожди и до +5…+7», – сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября, в понедельник, в город придет небольшое потепление и облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, днем местами. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7. Атмосферное давление будет слабо понижаться.