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Мокрый снег с дождем и гололедица: синоптики рассказали какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 ноября, синоптическую ситуацию сформирует надвигающийся с запада атмосферный фронт. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а местами и в дожди. В начале дня местами гололедица.

Sergei Sigov Photography/shutterstock

«Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами небольшие дожди и до +5…+7», – сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября, в понедельник, в город придет небольшое потепление и облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, днем местами. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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