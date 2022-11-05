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«Нормальное место» устраивает День Самоуправления

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13 ноября пространство в Севкабель Порту решили полностью передать подросткам. Они смогут провести свою лекцию или дискуссию, устроить выставку или вечеринку.

Фото: «Нормальное место»/Вконтакте

Также можно будет поучаствовать в подростковом гараж-сейле и принести для продажи своё творчество/ поделки/ одежду или предметы интерьера.

А если вы уже выросли, но поучаствовать все равно хочется, то можно стать волонтером и помочь организатором.

Сейчас ребята объявили open-call. Свои заявки можно подать до 6 ноября включительно.

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