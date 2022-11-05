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На Петербург надвигается циклон Nele. Он принесет мокрый снег с дождем в воскресенье

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Атмосферный фронт будет проходить над городом в первой половине дня. Об этом сообщает синоптик Александр Колесов.

DimaBerlin/shutterstock

«Циклон Nele небольшой, но контраст температур между холодным антициклоном и приходящим к нам с запада тёплым и влажным воздухом будет основным фактором снега», — пишет специалист в своём Telegram-канале.

Потепление завтра в течение дня также не стоит ждать. К вечеру температура достигнет только +2…+3 гр. «Дальнейшее потепление сохраняется и в начале следующей недели оно будет заметнее», – добавил синоптик.

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