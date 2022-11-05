Петербургские дворы начнут убирать «по-новому»

По словам губернатора Александра Беглова новая система будет внедряться около полутора лет. Результатом реформы станет переход уборки снега в обязанность городских организаций. Формированием их штатов также займутся городские власти. В Смольном обещают, что условия труда механизаторов и специалистов ручного труда будут улучшены. «У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха», – заявил градоначальник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году власти решили не использовать программу «Дворник-шеринга» в некоторых районах. Но Как подчеркнули в жилищном комитете Петербурга, судьбу проекта решают именно районные ЖКС. Если его решат оставить, на это они получат поддержку от города, заверили в Смольном.

В Петербурге к зиме готовятся реализовать проект системы обогрева тротуара. Это станет своеобразным экспериментом. Новую технологию «греющей сетки» проложат у Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Летом городские власти установили «греющий кабель» против сосулек и наледи на улице Пестеля. Он должен предотвратить попадание талой воды на тротуар, из которой при минусовых температурах образовываются ледяные глыбы под водосточными трубами.