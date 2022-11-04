Характерный осенний антициклон: рассказываем какой будет погода в Петербурге в предстоящие выходные

«Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу характер погоды и температурный фон изменятся мало», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября, в субботу, Петербург ждет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градусов, днем +1...+3. А в воскресенье, 6 ноября, в городе ожидают первый снег, который местами будет переходить в дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем +2...+4 гр.