Стоимость обедов в петербургских школах вырастет на 30% в 2023 году

Так, стоимость завтрака для учеников 1-4 классов составит 96 рублей 90 копеек в день, обеда — 145 рублей 30 копеек. Стоимость комплексного обеда составит 242 рубля 20 копеек в день. Учащиеся средней и старшей школ будут платить за завтрак 113 рублей 90 копеек, за обед — 179 рублей 80 копеек, за комплексный обед — 284 рубля 70 копеек.

Для учеников кадетских школ 5-8 классов цена за завтрак в следующем году составит 147 рублей 40 копеек, обед обойдется для них в 221 рубль 10 копеек, комплексный обед — в 368 рублей 50 копеек. В 9-11 классах цена за завтрак будет 166 рублей 10 копеек, обед будет стоить 249 рублей 10 копеек, комплексный обед — 415 рублей 20 копеек в день.

До прошлого года завтраки и обеды оплачивались деньгами либо субъекта, либо муниципалитета. Теперь же это будут делать, в том числе и за счет федеральных средств.