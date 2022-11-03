«Невскую мануфактуру» начали готовить к реконструкции

Сейчас на памятнике регионального значения, который расположен на Октябрьской набережной, 50А, проводятся противоаварийные работы. После их завершения, строители приступят к реставрации здания, которое пострадало в сильном пожаре более года назад.
Тогда в «Главном производственном корпусе с водонапорной башней» в комплексе построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» из-за пожара обрушились кровля, межэтажные перекрытия, частично — фасады со стороны Октябрьской набережной и улицы Тельмана.
Заниматься проектированием, реставрацией и приспособлением здания для современного использования будет подрядная организация ООО «ПСБ «Жилстрой». На данный момент на территории проводятся противоаварийные работы. Они будут проходить в два этапа.
«В соответствии с графиком первый этап противоаварийных работ будет завершен весной следующего года. Стены будут зафиксированы, им уже не будет угрожать обрушение. После этого можно будет приступить к разбору завалов внутри здания и продолжать проектирование восстановления памятника. Кроме того, по согласованному проекту в рамках первого этапа консервации предусмотрено устройство временных кровель на участках, где сохранились внутренние исторические конструкции, а также закрытие оконных и дверных проемов», — сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.
На втором этапе будут проводиться противоаварийные работы на участках с ограниченным доступом к стенам здания.
Как рассказал генеральный директор АО «Невская Мануфактура» Геннадий Приходько, разработкой проекта планировки территории квартала занималась «Студия 44» под руководством архитектора Никиты Явейна.
«Согласно концепции, на первом этаже Невской мануфактуры планируется воссоздание общественно-деловых пространств с использованием в дизайне стиля промышленных интерьеров XIX века. На верхних этажах, как и планировалось ранее, будут жилые помещения», — отметил Приходько.
Напомним, территорию бывшей промзоны «Невская мануфактура» могут переделать под жилой квартал. Важное условие реализации проекта — восстановление сгоревшего здания фабрики. Жилой квартал будет рассчитан на проживание 12 тысяч человек. Другие условия реализации проекта — строительство школы на 1 525 мест, четырех детских садов суммарно на 750 мест, поликлиники на 340 посещений в смену, а также передачи помещения площадью 200 метров под молодежный центр и 250 квадратных метров — под библиотеку.
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