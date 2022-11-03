«Невскую мануфактуру» начали готовить к реконструкции

Тогда в «Главном производственном корпусе с водонапорной башней» в комплексе построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» из-за пожара обрушились кровля, межэтажные перекрытия, частично — фасады со стороны Октябрьской набережной и улицы Тельмана.

Заниматься проектированием, реставрацией и приспособлением здания для современного использования будет подрядная организация ООО «ПСБ «Жилстрой». На данный момент на территории проводятся противоаварийные работы. Они будут проходить в два этапа.

«В соответствии с графиком первый этап противоаварийных работ будет завершен весной следующего года. Стены будут зафиксированы, им уже не будет угрожать обрушение. После этого можно будет приступить к разбору завалов внутри здания и продолжать проектирование восстановления памятника. Кроме того, по согласованному проекту в рамках первого этапа консервации предусмотрено устройство временных кровель на участках, где сохранились внутренние исторические конструкции, а также закрытие оконных и дверных проемов», — сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.