После реставрации открыли парадный фасад особняка Румянцева на Английской набережной

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга, во время реставрации фасада особняка Румянцева укрепили лепные декоративные элементы, провели реставрацию барельефа «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины», а также восстановили столярные заполнения фасада, чугунное ограждение балкона и гранитный цоколь.

Кроме того, удалось расчистить золочение латунных букв надписи «Отъ Государственного канцлера графа Румянцова на благое просвещение». Буквы вернут на место к концу года.

Особняк Румянцева — памятник архитектуры XVIII– XIX веков, построеный на Английской набережной в 1740-х годах предположительно князьями Голицыными. В 1802 году его выкупил граф Румянцев, который на тот момент был канцлером Российской империи.

Его дом стал «центром наук» и «храмом муз». В 1824 году Румянцев поручил перестройку дома архитектору Глинке, который оформил здание 12-тиколонным портиком, установленным на высоком цоколе. На фронтоне был помещен горельеф «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины», выполненный скульптором Мартосом, который сохранился до сих пор. После смерти Румянцева в 1826 году в доме открыли первый в России частный музей, сейчас там располагается филиал Государственного музея истории Петербурга.