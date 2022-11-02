18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге будут проверять сирены системы оповещения населения

Поделиться:

Как сообщили в комитете по информатизации и связи, по всему городу включат сирены и громкоговорители 8 ноября с 10:35 до 11:00. Также задействуют телеканалы и радиостанции, техсредства организаций и другие средства.

Shutterstock.com

Уточняется, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения. В ходе проверки также отработают необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

Сирены в Петербурге должны были проверять еще 5 октября. Однако было принято решение отложить комплексную проверку в соответствии с указанием МЧС России, пояснял вице-губернатор Станислав Казарин.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: