В Петербурге будут проверять сирены системы оповещения населения

Уточняется, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения. В ходе проверки также отработают необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

Сирены в Петербурге должны были проверять еще 5 октября. Однако было принято решение отложить комплексную проверку в соответствии с указанием МЧС России, пояснял вице-губернатор Станислав Казарин.