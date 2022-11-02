В Петербурге будут проверять сирены системы оповещения населения

Как сообщили в комитете по информатизации и связи, по всему городу включат сирены и громкоговорители 8 ноября с 10:35 до 11:00. Также задействуют телеканалы и радиостанции, техсредства организаций и другие средства.
Уточняется, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения. В ходе проверки также отработают необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.
Сирены в Петербурге должны были проверять еще 5 октября. Однако было принято решение отложить комплексную проверку в соответствии с указанием МЧС России, пояснял вице-губернатор Станислав Казарин.
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