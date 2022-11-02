Тепло, которое скоро уйдет: синоптики поделились прогнозом погоды в Петербурге до конца недели

«Холодная воздушная масса с северо-востока заходит вместе с антициклоном, поэтому осадков не будет, облачности станет меньше. В ночные часы даже в центре города температура воздуха понизится до отрицательных значений, а днем не превысит +3…+5 градусов. Небольшое потепление придет с запада днем в воскресенье вместе с атмосферным фронтом и осадками. Так что настраиваемся на холодные выходные, одно хорошо — ветра не будет», — рассказал Колесов.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 ноября, в погоду начнет вмешиваться гребень антициклона, который распространяется с северо-востока. Он сохранит погоду преимущественно облачной, но понизит вероятность осадков и ограничит приток солнечного тепла.

«Температура воздуха +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы», — добавил Леус.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября в городе облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью будет до +3…+5 градусов, днем составит +5…+7 градусов.