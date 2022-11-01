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Петербург занял 279-е место в рейтинге 510 крупнейших городов мира по стоимости жизни

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А еще город занял первую строчку самых дорогих мест России. Такие данные приводят в международном рейтинге NUMBEO.

Shutterstock.com

Как пишет «Комсомольская правда», Петербург занял 279-е место из 510 в рейтинге по нескольким показателям, в частности, учитывался индекс аренды жилья, продуктовый индекс и индекс покупательской способности. За эталон принят Нью-Йорк, показатели которого равны 100 пунктам.

Аналитики подсчитали, что Петербург получил 53 пункта по индексу стоимости жизни. Это значит, что жить в российском городе на 47% дешевле, чем в Нью-Йорке. При этом покупательская способность горожан всего 39 пунктов. Это значит, что на среднюю зарплату петербуржцы могут позволить себе купить на 61% меньше товаров и услуг, чем жители Нью-Йорка.

Москва по показателю стоимости жизни отстает от Петербурга на три пункта. По индексу дороговизны две российские столицы оказались самыми затратными во всей Восточной Европе. Жить в этих городах дороже, чем в Болгарии, Венгрии или Польше.

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