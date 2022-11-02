Особняк Кельха

Территорию на Чайковского выкупает Варвара, наследница сибирских золотопромышленников Кельх (в их семейной коллекции — семь пасхальных яиц Карла Фаберже!) в конце XIX века. К проекту нового дома в стиле французского ренессанса она привлекла архитекторов Шене и Чагина. Результатом она была недовольна, поэтому попросила Карла Шмидта перестроить особняк — он достроил готический павильон во дворе. Здание стало образцом поздней эклектики.

После революции в здании располагались и Школа экранного искусства, и дом престарелых, и место собраний РК КПСС Дзержинского района, и отделение ЮНЕСКО, а потом здесь заседал Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга. На экскурсии можно увидеть оригинальную парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко, готическую столовую и потайные ходы семьи Кельха.

Когда: 8 ноября 12:00.

Записаться на экскурсию можно здесь.