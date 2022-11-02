Особняк одной из самых состоятельных семей Российской империи Кельх (в их коллекции — семь пасхальных яиц Карла Фаберже!), первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр, дворец фаворита Екатерины II, Григория Орлова и Академия наук: «Собака.ru» рассказывает, на какие бесплатные архитектурные прогулки стоит отправиться в начале месяца. Запись начинается за три дня до начала мероприятия на сайте проекта «Открытый город».
Особняк Кельха
Территорию на Чайковского выкупает Варвара, наследница сибирских золотопромышленников Кельх (в их семейной коллекции — семь пасхальных яиц Карла Фаберже!) в конце XIX века. К проекту нового дома в стиле французского ренессанса она привлекла архитекторов Шене и Чагина. Результатом она была недовольна, поэтому попросила Карла Шмидта перестроить особняк — он достроил готический павильон во дворе. Здание стало образцом поздней эклектики.
После революции в здании располагались и Школа экранного искусства, и дом престарелых, и место собраний РК КПСС Дзержинского района, и отделение ЮНЕСКО, а потом здесь заседал Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга. На экскурсии можно увидеть оригинальную парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко, готическую столовую и потайные ходы семьи Кельха.
Когда: 8 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом Абамелек-Лазарева
Здание на Миллионной улице принадлежало многим известным людям: графьям Кочубею и Игнатьеву, князьям Долгорукову, Куракину, Потемкину, Голицыну и другим. Последним владельцем стал князь Абамелек-Лазарев. Он заказал постройку еще двух зданий по набережной Мойки и приобрел соседний дом — так образовался комплекс. На экскурсии есть возможность осмотреть парадный вестибюль, большую столовую и театральный зал, увидеть гобелены XVIII века и бронзовые торшеры, сделанные по эскизам Карла Росси.
Когда: 5 и 12 ноября 11:00, 12 ноября 13:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Менделеевский центр
Здание на Васильевском острове построено по проекту архитектора Красовского в 1892-1894-х для химической лаборатории. Экскурсанты увидят экспозицию, посвященную Ломоносову, побывают в книжном фонде, где сохранились издания XVII–XIX веков, осмотрят исторические интерьеры.
Когда: 10 ноября 15:00, 12 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Гатчинский дворец и Чесменский комплекс
Архитектурная прогулка посвящена адресам из жизни графов Григория и Алексея Орловых: Чесменскому комплексу (путевому дворцу Екатерина II, храма святого Иоанна Предтечи и воинскому кладбищу) архитектора Фельтена и Большому Гатчинскому дворцу Антонио Ринальди для графа Орлова, где можно увидеть отреставрированные интерьеры и подземный ход.
Когда: 11 ноября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Кочубея в Пушкине
Это здание в стиле классицизма начала ХХ века, построенное по проекту архитектора Александра Таманова для главного церемониймейстера императорского двора, Василия Кочубея. На экскурсии можно увидеть новшества того времени: уникальную вентиляционную и отопительную системы, частную автономную электростанцию.
Когда: 4 и 13 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом эмира Бухарского
В 1910-х территорию на Каменноостровском приобрел последний правитель Бухарского эмирата — Сейид Алима-хана. Проект дома в стиле классицизма для него разработал архитектор Степан Кричинский (один из соавторов соборной мечети недалеко от «Горьковской»). Из-за Первой Мировой войны отделка здания не была окончена, работы завершили только в 1952 году. Сейчас это единственный петербургский дом, внешняя часть которого отделана уральским шишимским мрамором. На экскурсии можно узнать историю здания и владельца (он, кстати, так и не пожил в нем).
Когда: 5 ноября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание в стиле классицизма для Академии наук построено на Васильевском острове при Екатерине II по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги, автора Александровского дворца в Царском Селе, Эрмитажного дома. Здесь бывали известные ученые: Павлов, Менделеев, Крылов, Карпинский, Вавилов. На экскурсии можно посмотреть интерьеры здания и мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное в 1760-х Михаилом Ломоносовым.
Когда: 2 и 9 ноября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Институт экспериментальной медицины
В 1890-х принц Ольденбургский основал Институт экспериментальной медицины — первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр. На экскурсии расскажут об истории здания, покажут территорию комплекса, в том числе «Башню молчания», где Павлов изучал рефлексы собак, и библиотеку, где сохранилась его подлинная диссертация с автографом.
Когда: 10 ноября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Петровский
Первый стадион Петербурга возведен в 1924 году на Петровском острове по проекту архитектора Алоиса Вейвод (по его замыслу арена вмещала 10 тысяч зрителей). Через девять лет здание реконструировали по проекту Иосифа Лангбарда — вместительность увеличилась до 25 тысяч человек. А вскоре его перестроили по проекту Николая Баранова, Олега Гурьева и Виктора Фромзеля. На экскурсии расскажут об истории строительства, покажут макеты спортивного сооружения 1920--1930-х и губернаторскую ложу.
Когда: 9 ноября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пассаж
Здание одного из старейших торговых домов города построено по проекту архитектора Желязевича по заказу графа Якова Эссен-Стенбок-Фермора. Раньше на первом этаже строго размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Сейчас здесь на всех этажах получили прописку магазины, кафе и рестораны и офисы. На экскурсии расскажут, как выглядел торговый дом раньше, почему именно это место выбрано для постройки, от каких идей пришлось отказаться зодчим, а что удалось воплотить в жизнь.
Когда: 8 ноября 13:00, 11 ноября 18:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Инженерный гений Барановского
Экскурсия посвящена зданиям, построенным архитектором Гавриилом Барановским для предпринимателя Григория Елисеева (основатель торгового дома «Братья Елисеевы» на Невском). На архитектурной прогулке расскажут о взаимовыгодном союзе Барановского и Елисеева, покажут первую в Петербурге подъемную машину и витражи с эффектом мультипликации.
Когда: 11 ноября 16:00.
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Ново-Михайловский дворец
Дворец для великого князя Михаила Николаевича (сына Николая I) построен архитектором Штакеншнейдером в 1861-м. Интерьеры оформлены в разных стилях: столовая, кабинеты и библиотека выполнены в ренессансе, гостиные — в рококо. Сейчас в здании работают Институт восточных рукописей РАН, Институт материальной культуры РАН и Институт электрофизики РАН.
Когда: 9 ноября 11:00.
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Главная понижающая подстанция Волховстроя
Здание построено Оскаром Мунцем Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция ГОЭЛРО (государственный план электрификации СССР, по которому должны были построить 30 районных электрических станций — Прим.Ред.). Подстанция работает до сих пор (даже в блокаду не закрывалась). На экскурсии можно увидеть не только действующий пульт управления, но старинные предметы и приборы.
Когда: 9 ноября 11:00.
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Особняк Чаева
Экскурсанты посетят три здания. Первым станет доходный дом Эйлерса в стиле модерна, построенный по проекту архитекторов Эйлерса и Лидваля, где сохранились аутентичные витражи. Второй точкой маршрута станет Гомеопатическая лечебница по проекту архитектора Сюзора, возведенная в честь Александра II. А завершится прогулка у особняка инженера путей сообщения Сергея Чаева (участвовал в строительстве транссибирской железной дороги) архитектора Апышкова.
Когда: 12 ноября 14:30 и 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Варвары Васильевны Долгоруковой
Особняк построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма для княгини Долгоруковой. Фасад сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивали несколько раз под предпочтения новых владельцев. Здесь проходили официальные приемы и званные вечер: среди гостей — Куприн и Николай II.
В СССР помещения особняка отдали под коммунальные квартиры, поэтому большая часть интерьеров утрачена. Некоторые детали сохранились: ажурные перила и огромное зеркало. На экскурсии можно узнать о владельцах особняка, осмотреть восстановленные интерьеры.
Когда: 9 ноября 13:45.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великого князя Михаила Александровича
В начале XX века дворец реконструировали по проекту архитектора Мельцера для князя Михаила Александровича (сына Александра III). Здесь сохранились подлинные камины из дуба и мрамора, деревянные панели и двери, батареи, каркас лифта с дубовой шахтой. На экскурсии расскажут об истории здания и почему Михаила Александровича называют «императором на день».
Когда: 6 ноября 11:30 и 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великого князя Николая Николаевича
Здание построено по проекту архитектора Штакеншнейдера в стиле эклектики как подарок от Николая I своему сыну на присягу. Из-за русско-турецкой войны строительство дворца затянулось — семья Николая Николаевича смогла въехать во дворец лишь в 1861-м. Проект включал в себя самые последние новшества: гидравлический лифт, громоотводы, телеграфную связь, водопровод, канализацию и отопительную систему из каминов и печей. Здесь сохранилась придомовая церковь во имя Богородицы всех скорбящих радости. На экскурсии можно увидеть парадные залы, личные покои семьи князя и его приемную.
Когда: 9 ноября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Библиотечный Петербург
Экскурсанты узнают о самых именитых библиотеках города (Академии наук, СПбГУ, Эрмитажа и других) и посетят театральную библиотеку, библиотеку Дворца творчества юных и филиал ЦГПБ им. В.В. Маяковского на Невском, 20.
Когда: 8 ноября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Универмаг у Красного моста
Здание универмага возвели в 1907 году по проекту петербургских архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора для торгового дома «С.Эсдерс и К.Схейфальс». Здесь продавали шляпы, перчатки, платья, корсеты, вуали и другие вещи. Среди клиентов магазина были члены императорской семьи, включая императрицу Александру Федоровну, супругу Николая II. До 1917 года торговый дом считался самым модным и богатым торговым предприятием. Сейчас здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и функционирует как универмаг.
Когда: 12 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Духовная академия
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Луиджи Руска в XIX веке. На экскурсии можно осмотреть ректорский коридор, библиотеку, музей, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская, узнать о буднях пастырей и архипастырей: от распорядка дня до подготовки к служению.
Когда: 8 и 11 ноября 12:20.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк неоднократно перестраивали: в 1858 году зодчий Гаральд Боссе расширил дом, оформил фасады, а в 1874 продолжил работы Иван Мерц. Сначала он принадлежал потомку Рюрика, князю Ивану Барятинскому. В 1890-х по проекту архитектора Кричинского здание реконструировали для младшей сестры императора Николая II, княгине Ольги Александровны. Во время экскурсии можно посмотреть отреставрированные и восстановленные интерьеры: театральную гостиную, дубовую столовую, длинную столовую, готический холл.
Когда: 5 ноября 10:00, 12 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Смольный
До 1917 года в здании, построенном по проекту архитектора Джакомо Кваренги, располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. Экскурсанты узнают о жизни воспитанниц, посмотрят их личные вещи, посетят актовый зал, где Владимир Ильич объявил о победе революции.
Когда: 4 ноября 14:00, 4 ноября 16:30 и 15 ноября 18:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом Сухозанета
Здание в стиле классицизма перестроено по проекту архитектора Квадри для генерала Сухозанета (известен как офицер, воевавший с Наполеоном, участвовал в подавлении Польского восстания). Во время экскурсии можно увидеть отреставрированные интерьеры дома, в том числе танцевальный зал с лепными фризами, вестибюль, облицованный искусственным мрамором.
Когда: 5 ноября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Невская битва
На экскурсии можно увидеть место Невской битвы, узнать об истории основания Александро-Невской Лавры и переноса сюда мощей святого благоверного князя Александра Невского, посмотреть памятники XIII, XVII, XVIII и XIX веков, посетить церковь Александра Невского, основанную Петром I в 1711 году.
Когда: 4, 6, 10 и 13 ноября 12:00
Записаться на экскурсию можно здесь.
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