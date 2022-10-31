Взнос на капитальный ремонт вырастет в 2023 году в Петербурге

Больше всего будут платить жители дореволюционных домов —12,45 рублей за квадратный метр. Это при условии, что в доме нет лифта, и 12,99 рублей, если он есть. Жильцы кирпичных домов 1970—1980 годов постройки, а также деревянных домов будут платить меньше: 11,9 рублей без лифта и 12,45 рублей с лифтом.

Отмечается, что ставку не повышали в начале 2022 года, а до этого фиксировали сильный рост в течение двух лет. Тогда ставка увеличилась с 5 до 11-12 рублей.

Напомним, индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги увеличат 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития.