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Взнос на капитальный ремонт вырастет в 2023 году в Петербурге

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Об этом говорится в проекте постановления «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2023 году». Так, ставка взносов будет варьироваться от 11,9 до 12,99 рублей в зависимости от типа постройки.

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Больше всего будут платить жители дореволюционных домов —12,45 рублей за квадратный метр. Это при условии, что в доме нет лифта, и 12,99 рублей, если он есть. Жильцы кирпичных домов 1970—1980 годов постройки, а также деревянных домов будут платить меньше: 11,9 рублей без лифта и 12,45 рублей с лифтом.

Отмечается, что ставку не повышали в начале 2022 года, а до этого фиксировали сильный рост в течение двух лет. Тогда ставка увеличилась с 5 до 11-12 рублей.

Напомним, индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги увеличат 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

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