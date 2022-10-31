Какую погоду принесет в Петербург последний день октября? Рассказал синоптик

«Температура воздуха +3…+5 градусов, по области +1…+6 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Во вторник натекание облачности, небольшие дожди и на 2-3 градуса теплее», — добавил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до -1 градуса, а в пригородах до -3, днем составит +3…+5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. А вот 1 ноября стоит ожидать дождей, ночью столбики термометров могут опускаться до 0 градусов, днем — до +7 градусов, а в вечерние часы возможен гололед.