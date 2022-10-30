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В Петербурге заметили первого предвестника морозов – арктического воробья

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Его обнаружили на побережье Финского залива, в районе поселка Большая Ижора. Кажется, птичка вовремя – в Ленобласти уже выпал первый снег.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Птичка внешне похожа на воробья, но в окрасе её преобладает белый цвет. Гнездятся пуночки за Полярным кругом, а у нас осенью бывают пролетом, по дороге на зимовку, в Центральную Азию, или даже в Северную Африку. Они считаются не только предвестниками скорых холодов, по ним можно предсказать какой будет зима. «Пуночки - поздние мигранты: многие птицы летят на юг уже в августе, а пуночки остаются на севере вплоть до наступления морозов. Только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг. Поэтому пуночки у нас предвестники морозов! А если зима будет теплой, то пуночки могут остаться, и перезимовать в наших краях», — говорит кандидат биологических наук Павел Глазков.

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