Местами кратковременные дожди и мокрый снег: публикуем прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 октября, погоду в Петербурге определит тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Архангельском. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег.

В начале дня в Петербурге +3…+5 градусов, к вечеру похолодает до +1…+3. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, по словам Леуса, город ждут заморозки и погода без осадков с температурой +3…+5.