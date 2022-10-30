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Местами кратковременные дожди и мокрый снег: публикуем прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

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В последний выходной октября синоптическую ситуацию определит холодная часть уходящего циклона. Вместе с собой он заберет высокую температуру, оставив городу осадки и сильный ветер.

Sergei Sigov Photography/shutterstock

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 октября, погоду в Петербурге определит тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Архангельском. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег.

В начале дня в Петербурге +3…+5 градусов, к вечеру похолодает до +1…+3. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, по словам Леуса, город ждут заморозки и погода без осадков с температурой +3…+5.

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