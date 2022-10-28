Спикер ЗакСа назвал дату завершения частичной мобилизации в Петербурге

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал спикер городского парламента.

Однако Бельский не знает, прекратят ли разносить повестки к 30 октября. Также парламентарий не смог огласить информацию, сколько жителей Петербурга призвали на военную службу в рамках мобилизации.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте и собеседника, близкого к администрации президента сообщали, что частичная мобилизация по всей России может завершиться уже до следующей недели.