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Под мостом на Васильевском острове появился новый скейт-парк

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Проект не могли реализовать с 2016 года. Площадку хотели расположить у дома №45 по Морской набережной, однако позднее ее передвинули под мост к ЗСД. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Соцсети вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова

«Да, реализация затянулась — к сожалению, изначально проектом занялся подрядчик, который не смог выполнить все свои обязательства. Качество площадки не соответствовало стандартам, спорт на такой площадке был бы не просто экстремальным, а опасным для жизни. Начались судебные разбирательства, что очень повлияло на сроки», — заявил вице-губернатор.

Позднее решено было перенести скейт-парк на Морскую набережную под мост ЗСД. Новую площадку оснастили рампами и пулами для катания, а также благоустроили прилегающую территорию, сделали баскетбольную площадку, установили качели и скамейки. Проект реализовывали по программе «Твой бюджет».

Соцсети вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова
Соцсети вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова
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