Под мостом на Васильевском острове появился новый скейт-парк

«Да, реализация затянулась — к сожалению, изначально проектом занялся подрядчик, который не смог выполнить все свои обязательства. Качество площадки не соответствовало стандартам, спорт на такой площадке был бы не просто экстремальным, а опасным для жизни. Начались судебные разбирательства, что очень повлияло на сроки», — заявил вице-губернатор.

Позднее решено было перенести скейт-парк на Морскую набережную под мост ЗСД. Новую площадку оснастили рампами и пулами для катания, а также благоустроили прилегающую территорию, сделали баскетбольную площадку, установили качели и скамейки. Проект реализовывали по программе «Твой бюджет».