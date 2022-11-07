Театр на форте «Зверев» и летний цирк: посмотрите, как мог бы выглядеть Кронштадт

Военно-морская мечеть на Петербургской улице

В 1910 году количество мусульман в Кронштадте увеличилось до 923 человека (в это число входили постоянно живущие, приехавшие на заработки, военные сухопутного и морского ведомств). Верующие попросили в 1911 году построить на территории Морского ведомства мечеть (здесь, на Петербургской улице, уже находился Магометанский молитвенный дом, который не мог вместить всех желающих — на этом месте, на улице Ленинградской, сейчас находится жилой дом). Проект разработал архитектор Георгий Косяков, брат Василия Косякова, автора Никольского морского собора в городе. Вероятно, из-за революционных и русско-японской войны в России, строительства Морского собора (с 1903 по 1913 год) средств не хватило, поэтому проект так и не был реализовали.