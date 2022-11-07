Театр на форте «Зверев» и летний цирк: посмотрите, как мог бы выглядеть Кронштадт

В Музее истории Кронштадта до 25 ноября открыта экспозиция «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта», где представлены замыслы архитекторов от конца XIX века до современности. «Собака.ru» совместно с кураторами выставки Светланой Кисляковой и Галиной Татариновой рассказывает о самых интересных архитектурных концепциях, которые бы могли реализовать в городе-крепости.
Здание Кронштадтской мужской гимназии
Городовой архитектор Николай Александрович Долбинский в 1912 году предложил проект здания мужской гимназии на Нарвской площади (ныне сквер имени М.И. Мартынова) — эскизы не сохранились. Он сделал смету и чертежи, но концепция не была реализован из-за слишком дорогой стоимости. Гимназисты свое здание так и не получили, учились в здании Первого учебного морского экипажа (ныне улица Коммунистическая, 3) до 1917 года. Среди известных выпускников гимназии были автор музыки «Бахчисарайского фонтана» Борис Асафьев, заслуженный артист Императорских театров Николай Ходотов, ученый-этнограф, кинематографист Леонид Капица, русский историк, писатель и политик Венедикт Мякотин.
Народный театр для народных гуляний
Народный театр для народных гуляний
В 1895 году отставной писарь Николай Алексеев предложил построить деревянное здание для народных представлений с Народным (фольклорным) театром, театром «Фантазия» и помещениями для касс на Нарвской площади. Архитектор Николай Долбинский разработал эскизы целого комплекса для этой концепции, но он не был построен. Проект упростили. Изображения до наших дней не сохранились.
Летний цирк
Городской архитектор Кронштадта Алексей Силин в 1885 году предложил проект временного балагана на Нарвской площади астраханского мещанина Василия Колпакова. Это помещение с полотняной крышей, где по одной стороне размещалась панорама для выставки картин, а с другой — сцена. Эскизы до наших дней не уцелели.
Военно-морская мечеть на Петербургской улице
В 1910 году количество мусульман в Кронштадте увеличилось до 923 человека (в это число входили постоянно живущие, приехавшие на заработки, военные сухопутного и морского ведомств). Верующие попросили в 1911 году построить на территории Морского ведомства мечеть (здесь, на Петербургской улице, уже находился Магометанский молитвенный дом, который не мог вместить всех желающих — на этом месте, на улице Ленинградской, сейчас находится жилой дом). Проект разработал архитектор Георгий Косяков, брат Василия Косякова, автора Никольского морского собора в городе. Вероятно, из-за революционных и русско-японской войны в России, строительства Морского собора (с 1903 по 1913 год) средств не хватило, поэтому проект так и не был реализовали.
Дворец Красной Армии и Флота
За Макаровским мостом могли построить дворец Красной Армии и Флота. Это высокие колоннады, скульптурные ансамбли, невероятные для тех лет интерьеры. В проекте 1930 года архитекторов Милиниса и Пастернака здание и клубные помещения с малым лекционным залом объединены в общественный комплекс единым пространством первого этажа: частью открытым, образующим внутренний двор — аванзал, частью перекрытыми легкими крышами. Его эскизы до наших дней не сохранились. Но в архивных документах есть несколько вариантов концепции, пропитанных духом социалистического взлёта 1930-х: проект 1933 года, выполненный архитекторами Арменом Барутчевым, Исидором Гильтером, Иосифом Меерзоном, Яковом Рубанчиком, и проект 1934 года архитектора Геннадия Яковлева.
Музей подводной археологии (проект реконструкции Дока Петра Великого)
В 2016 году комплекс гидротехнических сооружений петровской эпохи для ремонта кораблей предложили приспособить под Музей подводной археологии. По проекту петербургского института «Ленпроектреставрация» док отреставрируют, разделят на секции и укроют гигантским стеклянным куполом. Верхний уровень дока приспособят под тематические экспозиции. В музее могут быть представлены корабли и другие артефакты, найденные подводными археологами в ходе экспедиций Центра подводных исследований Русского географического общества.
Проект реконструкции аэродрома «Бычье поле»
В Кронштадте мог появиться новый международный аэропорт. Остров Котлин планировали связать воздушным мостом с Лаппенрантой. По проекту 2012 года хотели построить взлетную полосу для легкомоторного транспорта, аэровокзал, стоянка для авиации МЧС и вертолетов, а также перенести сюда школу пилотирования. Концепцией занималось архитектурное бюро «Студия К-7».
Проект зоопарка. Архитектор — Полина Шевчук
Зоопарк на острове Котлин
Выпускница Петербургской академии художеств имени Репина, Полина Шевчук в 2017 году предлагала в западной части острова Котлин возвести зоопарк на территории около 220 га. В проекте предусмотрены вольеры вольного содержания животных, от ветра и подтопления которых защищает земляной вал. Исторические памятники вписаны в среду. Автор идеи учла особенности среды: памятники культурного наследия конца XIX — начала XX века, сезонную затопляемость территории, природные биотопы. Зоопарк можно разбить на две части: регулярную — зону обслуживания посетителей, пейзажную — зону экспозиции, разделенную по зоогеографическому принципу. Концепция участвовала в номинации «Лучший студенческий проект общественного пространства» международного архитектурного конкурса «Золотой Трезини».
Проект «Кронштадтские паруса». Мастерская «Лявданский и Герасимов»
Общественно-деловой центр «Кронштадтские паруса»
В 2006 году на насыпной территории острова Котлин вблизи Кронштадта по заказу компании «Адмирал» хотели построить общественно-деловое пространство. На участке вокруг военно-морских офисов и кампусов хотели построить штаб-квартиры крупнейших российских компаний, конгресс-центр, спортивные объекты, яхт-клуб и жилье. Проект выполнен архитекторами Лявданским, Герасимовым, Додоновым и Бондаренко мастерской «Лявданский и Герасимов», но так и не был реализован.
Театр на форте «Зверев». Катерина Александрова
Летний театр на форте «Зверев»
На форте «Зверев» архитектор Катерина Александрова предлагала сделать летний театр со сценой, залом, местами для отдыха и общепитом. В главном здании она предлагала устроить гостиницу на 16 человек, ресторан на 92 посадочных места, музей фортов. В восточном здании — организовать ресторан на 100 посадочных мест и летнее кафе на 60 посадочных мест. Концепция участвовала в конкурсе «Зеленый проект» на онлайн-площадке PinWin в 2017 году.
Комментарии (0)