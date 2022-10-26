Мастер-классы, стрит-арты и «Упсала-Цирк»: в культурном квартале «Брусницын» отметят день рождения представителя династии владельцев Кожевенного завода

В предстоящий уикенд в культурном квартале «Брусницын» будут отмечать день рождения Николая Николаевича Брусницына — предпринимателя, финансиста и одного из крупных благотворителей города, и представителя династии владельцев Кожевенного завода, на территории которого расположен культурный квартал.

К этой дате готовят новый стрит-арт объект, который будет посвящен Брусницыну. Любой посетитель сможет принять участие в создании масштабного произведения на территории квартала.

В эти дни для гостей квартала будут проходить экскурсии по неизведанным уголкам кожевенного завода. Их планируют проводить четыре раза в день в субботу и в воскресенье (в 12.00, 14.00, 16.00 и в 18.00). Посетителям расскажут о факты из истории производства, покажут бывшие цеха, поднимут на Башню, с которой открывается вид на особняк Брусницыных

Мастер-классы проведет руководитель художественной мастерской «Gonzales» Артем Кокоулин, специалист по работе с натуральной кожей. Под руководством наставника участники мастер-классов изготовят своими руками изделия из кожи: браслет, ключницу, карт-холдер или кошелек. Мастер-классы пройдут в 15:00 и 17:00 в субботу и в воскресенье.

Лекцию «Экологичное потребление кожи в эпоху изобилия» пройдет в воскресенье (в 15:00 и в 17:00). Докладчиком станет Ксения Бокало – выпускница Дома Моды Вячеслава Зайцева и СПбГИКиТ мастерской Олега Ковалова, действующий дизайнер-апсайклер и художник по костюмам в кино.

В «Брусницын Холле» в уикенд будет действовать ярмарка кожевенных изделий, на котором можно будет увидеть и купить изделия из кожи петербургских кожевенников. А в субботу для гостей выступят артисты «Упсала цирка». После выступления артисты научат всех желающих жонглированию и трюкам со скакалкой.

Праздник пройдет 29 и 30 октября с 12:00 до 21:00 в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. Узнать подробную афишу мероприятий можно здесь.