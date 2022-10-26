В Смольном назвали точную дату открытия книжного в доме Зингера

«В честь открытия мы подготовили большую программу на выходные дни 12-13 ноября. В зале искусств по сеансам будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека», — сообщил Пиотровский.

По словам вице-губернатора, на открытии выступят музыкальные группы, театральные коллективы, а также пройдут встречи с известными авторами: Татьяной Устиновой, Марией Семеновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским. Кроме того, в честь открытия Дома книги выпустят специальную открытку и изготовят штамп Почты России.

«Любой покупатель 12 и 13 ноября сможет стать участником беспроигрышной лотереи и получить в подарок термокружку, сумку, блокнот, ручку или кардхолдер с логотипом Дома книги, а также эксклюзивную закладку для книг и скидочный купон на следующие покупки. В эти же дни можно будет обменять старые дисконтные карты на новые клубные карты Дома книги», — добавил Пиотровский.