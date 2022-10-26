Как рассказали «Собака.ru» в Новой Голландии, в рамках дней Переделкина команда Дома творчества расскажет, зачем и как все переделывается внутри экс-дома писателей, а главное — для кого эти перемены. Поэт Лев Рубинштейн прочтет тексты, написанные для выставки «Условия материальной независимости» и в литературной резиденции. Чтения проведут и другие резиденты: Оксана Васякина, Дмитрий Данилов, Егор Зайцев, Валерий Шубинский, Екатерина Бронникова, Александра Бруй.

Знатоки Комарова и Переделкина — Ольга Набокова и Борис Куприянов — расскажут об истории городков в формате дружеской дискуссии, историк Лев Лурье — о дачном феномене и пользе загородного отдыха. А музыкальный коллектив Contemporary Music Company (Павел Домбровский — фортепиано, Евгений Субботин — скрипка, Илья Рубинштейн — виолончель) исполнит фортепианное трио Бетховена и произведение Ольги Раевой из цикла «Лекции о русской литературе».

Дни Переделкина в Новой Голландии пройдут в новом пространстве «Сообщество» 5 и 6 ноября. «Ищите под его величественными кирпичными сводами не только лекторов и авторов, но и игру-путешествие по городку писателей или выставку, посвященную истории и мифологии Переделкина и его нынешним литературным резиденциям. В библиотеку «Сообщества» с гастролями приедет переделкинский Книжный клуб», — отметили в Новой Голландии.