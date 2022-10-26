В пространстве «Сообщество» в Новой Голландии свои тексты прочтут Лев Рубинштейн, Дмитрий Данилов и другие, а историк историк Лев Лурье расскажет о дачном феномене и пользе загородного отдыха.
Как рассказали «Собака.ru» в Новой Голландии, в рамках дней Переделкина команда Дома творчества расскажет, зачем и как все переделывается внутри экс-дома писателей, а главное — для кого эти перемены. Поэт Лев Рубинштейн прочтет тексты, написанные для выставки «Условия материальной независимости» и в литературной резиденции. Чтения проведут и другие резиденты: Оксана Васякина, Дмитрий Данилов, Егор Зайцев, Валерий Шубинский, Екатерина Бронникова, Александра Бруй.
Знатоки Комарова и Переделкина — Ольга Набокова и Борис Куприянов — расскажут об истории городков в формате дружеской дискуссии, историк Лев Лурье — о дачном феномене и пользе загородного отдыха. А музыкальный коллектив Contemporary Music Company (Павел Домбровский — фортепиано, Евгений Субботин — скрипка, Илья Рубинштейн — виолончель) исполнит фортепианное трио Бетховена и произведение Ольги Раевой из цикла «Лекции о русской литературе».
Дни Переделкина в Новой Голландии пройдут в новом пространстве «Сообщество» 5 и 6 ноября. «Ищите под его величественными кирпичными сводами не только лекторов и авторов, но и игру-путешествие по городку писателей или выставку, посвященную истории и мифологии Переделкина и его нынешним литературным резиденциям. В библиотеку «Сообщества» с гастролями приедет переделкинский Книжный клуб», — отметили в Новой Голландии.
Программа на 5 ноября
13:00. Что такое Переделкино и что там переделывают. Команда Дома творчества Переделкино расскажет о том, как за короткое время удалось восстановить легендарное место, и почему оно стало одним из самых популярных творческих пространств Москвы.
14:00. «Голый переводчик». Егор Зайцев, французский язык. «Голый переводчик» — перформанс, в ходе которого ведущие переводческих мастерских Переделкино в режиме реального времени переводят художественные тексты, обнажая сложный процесс своей ежедневной работы.
15:00. Комарово и Переделкино. Исследователь Комарова Ольга Набокова и заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов сравнят два посёлка и поспорят об их значении для русской культуры. Вопросы задаст Александр Филиппов-Чехов.
16:00. Книжный клуб Дома творчества. Стихотворения Олега Григорьева. Участники клуба обсудят стихи ленинградского поэта с художником и музыкантом Олегом Котельниковым. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация.
16:30. «Голый переводчик». Ирина Алексеева, немецкий язык.
17:00. Made in Переделкино. Публичные чтения резидентов Дома творчества: Александра Бруй, Егор Зайцев, Валерий Шубинский.
18:00 «Голый переводчик». Алексей Родионов, китайский язык.
18:30. Лев Рубинштейн «Дневник писателя». Известный поэт, резидент Дома творчества прочитает «карточки», написанные к выставке «Условия материальной независимости», проходившей в Доме творчества, а также отрывки из произведений, написанных в резиденции.
Программа на 6 ноября
13:00. «Лекции по русской литературе». Презентация проекта с видеопоказом музыкальных произведений. Летом 2021 года Дом творчества Переделкино и Союз композиторов России провели конкурс «Лекции по русской литературе». Название — отсылка к известным лекциям Владимира Набокова. Участникам было предложено поразмышлять над литературой, написанной в Переделкине, и рассказать о своих впечатлениях на языке современной музыки. Четверо победителей — Венедикт Пеунов, Алина Мухаметрахимова, Ольга Раева и Варвара Чуракова — провели неделю в резиденции Дома творчества и продолжили богатую музыкальную историю поселка.
14:00. «Голый переводчик». Дарья Синицына, испанский язык.
14:30 Made in Переделкино. Публичные чтения резидентов Дома творчества: Екатерина Бронникова, Оксана Васякина, Дмитрий Данилов.
15:30 «Голый переводчик». Оксана Якименко, венгерский язык.
16:00 Творческая встреча со Львом Лурье. Историк расскажет о феномене «финской» дачи, почему столичные жители выбирались из города, что значила дача для творческого человека начала ХХ века, и какие загородные традиции живы, а какие умерли. Вопросы задаст Борис Куприянов.
16:00. Книжный клуб Дома творчества. Константин Паустовский. «Золотая роза». Участники клуба обсудят главу из книги, посвященную Горькому, с культуртрегером Ринатом Умяровым. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация.
17:00. Лекция композитора Бориса Филановского, посвященная Сэмюэлю Беккету. 2 года назад Дом Творчества Переделкино и Культурно-образовательный проект «Эшколот» провели вечер, посвященный Нобелевскому лауреату Сэмюэлю Беккету. Композитор Борис Филановский анализировал Geistertrio Бетховена в связи с одноименной пьесой писателя, а коллектив Contemporary Music Company под руководством Ильи Рубинштейна представил концертную программу «Беккет и музыка». В Новой Голландии можно будет увидеть запись лекции послушать концерт.
18:00. Концерт Contemporary Music Company. Людвиг ван Бетховен —Geistertrio. Ольга Раева — Le Voilier. Исполняют: Павел Домбровский — фортепиано, Илья Рубинштейн — виолончель, Евгений Субботин — скрипка.
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