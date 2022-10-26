Необычное для октября потепление: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В четверг будет проглядывать солнце, но небольшие дожди местами еще пройдут, и вновь около +10 градусов», — добавил Леус.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, до конца месяца на погоду будут влиять циклоны с западными ветрами, поэтому температуры воздуха днем в Петербурге ниже +6 градусов опускаться не будут.

«В течение предстоящих дней будет очень тепло в нашем регионе, но наиболее активный атмосферный фронт на этой неделе ожидается днем 29 октября. Он принесет с Атлантики дожди и очень теплый воздух, поэтому в Санкт-Петербурге максимальная температура приблизится к +12 гр. После прохождения фронта, в тылу циклона опять немного похолодает. Но это еще далеко…», — отметил Колесов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября днем местами пройдут небольшие дожди, ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью будет до +6…+8 градусов, днем поднимется до +8…+10 градусов. В пятницу также стоит ожидать ночных и дневных дождей.