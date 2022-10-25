Смольный не собирается строить еще один вестибюль станции метро «Комендантский проспект»

Его предлагали разместить на пересечении одноименного проспекта с Долгоозерной улицей. Такую просьбу высказали жители Приморского района в ходе общественных слушаний по проекту строительства участка пятой линии метро от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» просили.
«Данный вестибюль сможет заменить планировавшуюся ранее станцию метро «Долгоозерная», которая была исключена из проекта (развития метрополитена) в 2013 году. Тем самым будет улучшена доступность второго вестибюля для жителей МО «Озеро Долгое», — сообщалось в предложении.
Отмечается, что это предложение было единственным, так как в общественных слушаниях поучаствовал только один человек. Однако власти не считают нецелесообразным менять уже запланированное расположение второго вестибюля около дома №22 по Комендантскому проспекту, сообщил «КП-СПб».
«На данном этапе не предусмотрено изменение местоположения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта», — говорится в документе по общественным слушаниям.
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