Смольный не собирается строить еще один вестибюль станции метро «Комендантский проспект»

«Данный вестибюль сможет заменить планировавшуюся ранее станцию метро «Долгоозерная», которая была исключена из проекта (развития метрополитена) в 2013 году. Тем самым будет улучшена доступность второго вестибюля для жителей МО «Озеро Долгое», — сообщалось в предложении.

Отмечается, что это предложение было единственным, так как в общественных слушаниях поучаствовал только один человек. Однако власти не считают нецелесообразным менять уже запланированное расположение второго вестибюля около дома №22 по Комендантскому проспекту, сообщил «КП-СПб».

«На данном этапе не предусмотрено изменение местоположения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта», — говорится в документе по общественным слушаниям.