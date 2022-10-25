Смольный назвал 7 безопасных районов Петербурга на случай чрезвычайной ситуации

«Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый», — сказано в документе.

Кроме того, главы всех районных администраций Петербурга должны будут довести информацию о безопасных зонах до организаций, расположенных в городе. Контролировать выполнение этого поручения будет вице-губернатор Валерий Пикалев, пишет «Деловой Петербург».

Само постановление обусловлено действием нескольких нормативных актов, в том числе «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В нем сказано, что эвакуация — это перемещение в «безопасный район», то есть расположенный за пределами воздействия поражающих факторов. Туда организуют перевозку (вывод) населения, а также материальных и культурных ценностей.

Напомним, 19 октября сообщалось, что в Петербурге введут базовый уровень готовности. Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, границы региона закрывать не будут, но в городе принимается комплекс дополнительных мер, «направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта», а также вводятся дополнительные проверки.