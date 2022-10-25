В Петербурге прошла самая холодная ночь с начала осени. Синоптик рассказал, чего еще ждать от погоды в ближайшие дни

Как отмечает синоптик, гребень антициклона постепенно уходит из региона и уступает натиску облачной гряды теплого атмосферного фронта с запада.

«Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками, и начиная с западных районов, заморосят дожди. Температура воздуха +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сообщил Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен умеренный дождь в некоторый районах, а воздух прогреется днем до +10 градусов. В четверг, 27 октября, также вероятны небольшие дожди и до +9 градусов.