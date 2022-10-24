Смольный показал, как будет выглядеть психоневрологический интернат в Павловске

«Соответствующее разрешение на строительство выдал сегодня Госстройнадзор Санкт‑Петербурга . Возведение интерната предусмотрено городской адресной инвестиционной программой и будет профинансировано из городского бюджета», — добавили в Смольном.

В проекте указано, что здание интерната будет состоять из двух корпусов, главный из них будет трехэтажным. Проживать на постоянной основе в нем будет 300 человек, нуждающихся в регулярной помощи и уходе. Рядом возведут хозяйственный корпус. Отмечается, что воспитанники учреждения смогут получить как профессиональное лечение, так и услуги по социальной адаптации или физиотерапии. Работы планируют завершить до конца 2024 года.