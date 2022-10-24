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Дороги в Петербурге начали обрабатывать противогололедными реагентами

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На выходных в Петербург пришли ночные заморозки, и дорожники начали наносить на дороги противогололедные материалы.

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, пока обработку реагентами проводят только в тех местах, где это необходимо, и в небольших объемах. В будние дни прошедшей недели температура держалась на плюсовых отметках, поэтому городские улицы убирали как обычно.

За неделю с дорог и тротуаров собрали почти 1 500 тонн смета и 885 кубометров мусора, а на мытье магистралей и пешеходных зон потратили 30 тысяч кубометров воды и 8 тысяч литров шампуня.

В парках и скверах продолжают высаживать деревья и кустарники, а на прошедшей неделе к будущему сезону высадили луковицы тюльпанов, нарциссов, мускари, крокусов и других растений.

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