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Фото дня: в Ленинградском зоопарке представили альпака с вкусным именем

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Детеныш появился на свет еще 3 августа. Позже работники зоопарка определили, что это самочка, и назвали ее Ватрушкой — по сложившейся традиции давать «хлебобулочные» имена всем альпака.

Такая практика зародилась с пары самых первых альпак в зоопарке: их звали Кекс и Сушка. Кстати, а родителей Ватрушки носят имена Сушка и Брецель.

«Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой», — рассказали в зоопарке.

Сейчас Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестрой Шарлоткой, а отец Брецель поселился по соседству. Маленькая Ватрушка — резвая и любопытная, выходит гулять из вольера, дружит с сестрой и хвостиком следует за матерью.

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