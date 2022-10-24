Фото дня: в Ленинградском зоопарке представили альпака с вкусным именем

Такая практика зародилась с пары самых первых альпак в зоопарке: их звали Кекс и Сушка. Кстати, а родителей Ватрушки носят имена Сушка и Брецель.

«Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой», — рассказали в зоопарке.

Сейчас Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестрой Шарлоткой, а отец Брецель поселился по соседству. Маленькая Ватрушка — резвая и любопытная, выходит гулять из вольера, дружит с сестрой и хвостиком следует за матерью.