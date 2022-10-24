Ленобласть готовится приять снег. Синоптики рассказали, ждать ли подобного в Петербурге

«В течение практически всей недели в Ленинградской области местами будет дождь и небольшой снег, потому что ночные температуры ожидаются минус 2 — плюс 3 градуса, даже до минус 4 градусов, а днем в начале недели — плюс 3-7 градусов, в четверг и пятницу — 7-10 градусов, затем — вновь 3-7 градусов», — сказал синоптик ТАСС.

А лишь в конце ноября — начале декабря снег перестанет таять и установится постоянный снежный покров в Ленобласти.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге сегодня сформирует небольшой, вытянувшийся в меридиональном направлении, гребень антициклона.

«В такой ситуации ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы», — добавил Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер днем слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до +1…+3 градусов, а в пригородах местами до -1, днем составит +4…+6 градусов.

Завтра, 25 октября, сохранится погода без осадков, температура воздуха прогреется до +6 градусов, а вот 26 октября возможны небольшие дожди в некоторых районах города, днем температура воздуха может подниматься до +9 градусов.