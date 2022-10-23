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Местами короткие дожди: публикуем прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

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Вчерашние значения в городе удержит далекий циклон, уходящий в акваторию Баренцева моря. Именно он станет причиной облачной погоды и коротких дождей.

Tatiana Volgutova/shutterstock

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 октября, погода в Петербурге будет формироваться юго-западной периферией далёкого циклона, уходящего в акваторию Баренцева моря. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет небольшие и короткие дожди.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Понедельник, по словам Леуса, пройдет без осадков, но при этом похолодает, днем всего +5…+7 градусов.

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