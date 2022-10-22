Скульптура «Дедушка Мазай и зайцы» пропала из Некрасовского сада

Скульптуру «Дедушка Мазай и зайцы» увезли из Некрасовского сада на склад временного хранения, где она будет дожидаться лучших времен и места, которое всех устроит. Видео с погрузкой появилось в социальных сетях. Ранее статуя вызвала неоднозначную реакцию местных жителей. «Кто не успел сделать фото с дедом Мазаем и зайцами в Прудках? Ищите в ближайших конторах по переплавке. Скатертью дорожка! И ждём новый стрит-арт поиграться», – пишет местный активист Ярослав Костров.

Петербургский бизнесмен Константин Торгачкин, при поддержке которого проходила установка «Дедушки Мазая и зайцев», сказал, что в курсе последних новостей. По его словам, местные жители негативно отнеслись к демонтажу и «очень возмущались». Он же на это посоветовал обратиться в МО «Смольнинское».

Скандальная скульптура приехала в Петербург из Москвы. До этого она с 1999 года находилась в парке Горького. Однако там ее постоянно атаковали вандалы. Установка скульптурной композиции в центре Петербурга прошла без согласования с властями. Переезд организовал петербургский бизнесмен Константин Торгачкин, который знаком с автором скульптуры Александром Таратыновым.