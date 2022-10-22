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Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменен

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Дело в том, что «в текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение Форума и вынуждено сообщить о его отмене». Он должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Boris Stroujko|/shutterstock

IX Санкт-Петербургскому международному культурному форуму не суждено состояться. Об его отмене сообщило Минкультуры. «В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение Форума и вынуждено сообщить о его отмене. Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты и их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году».

В этом году он должен был пройти с 10 по 12 ноября на территории Эрмитажа и Русского музея.

Напомним, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменяют уже третий раз подряд. В последний раз его провели в 2019. В этом году на него собирались выделить 100 миллионов рублей, а Смольный отмечал, что площадка сохранит международный статус, несмотря на непростую политическую обстановку.

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