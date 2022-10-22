Облачно и слабые дожди: какой будет погода в Петербурге в субботу и воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 октября, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом представлена малоактивным гребнем антициклона, вытянувшегося с юга. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут слабые дожди.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, пройдут небольшие дожди, а температура изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 октября, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8.