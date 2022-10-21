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День странных пассажиров: в петербургском метро заметили змею и пса, который больше похож на попугая

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Через метрополитен проходят сотни людей каждый день. А иногда и не только людей. Показываем, кого еще можно встретить в петербургской подземке.

Скриншот видео из Telegram

Сразу в один день, но на разных станциях, жители города встречали необычных пассажиров. В вагоне, который следовал в сторону «Девяткино», заметили змею. Она спокойно сидела на руках у пассажирки и сбегать не собиралась. «Спокойная очень. Она сейчас будет ползать, я переживаю за нее», – говорит за кадром очевидица.

А на «Невском проспекте» встретили небольшого песика, который мнит себя попугаем и сидит на плечах хозяина. Передвигаются они довольно ловко: мужчина спокойно идет, а его питомец держит баланс и, кажется, совсем не пугается толпы.

Это не первые случаи, когда животных видят в метро. Так в июне 2022 года заметили удава по имени Вася. Он ехал в вагоне петербургской подземки. Пока люди занимали сидения, он удобно устроился на поручнях и, кажется, никого этим даже не смущал.

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