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Лишь небольшие редкие дожди: синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на ближайшие выходные

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По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду в городе окажет влияние фронтальный раздел, медленно смещающийся в широтном направлении.

Shutterstock.com

«В такой ситуации в регионе преимущественно облачно, местами пройдут небольшие дожди», — добавил Леус.

Воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В первый выходной день, 22 октября, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +9 градусов. В воскресенье, 23 октября, сохранится аналогичная погода.

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