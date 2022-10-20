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Когда в Петербурге выпадет первый снег? Отвечает синоптик

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По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, признаки приближающейся зимы все заметнее. Минувшей ночью и в начале сегодняшнего дня снег выпал совсем близко, в Вологодской области, которая находится примерно в 300 километрах от Петербурга, и чуть подальше, в Тверской.

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«До конца второго осеннего месяца в атмосфере над северо-западом России, и, соответственно, над Санкт-Петербургом, будут преобладать циклонические процессы и средняя температура воздуха останется на 1-1,5 градуса выше нормы. Сохранится высокой вероятность дождей, но сильными они не будут. Ну а на первый снег в Санкт-Петербург я бы ожидал в конце следующей рабочей недели, 27-28 октября», — добавил Леус.

Также он отметил, что устойчивые отрицательные температуры днем стоит ожидать не раньше декабре: «Учитывая тот факт, что климатическая зима, т.е. устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов, приходится в Санкт-Петербурге на третью декаду ноября, и даже это не предполагает постоянных «минусов» в дневные часы, то об устойчивых отрицательных температурах днём я бы говорил лишь в декабре».

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