В Петербурге зафиксировали самые холодные день и ночь октября. Синоптики рассказали, ждать ли еще большего похолодания в ближайшие дни

«С сегодняшнего дня наступает период спокойной погоды, пока атмосферное давление повышенное и осадков практически нет, хотя местами могут пройти слабые дожди. Но на следующей неделе, снова с северными ветрами, ожидается очередное похолодание. И по предварительным расчетам самым холодным может оказаться 25 октября. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов», — сказал Колесов.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в Петербурге установится сухая и облачная погода. И все из-за влияния гребня антициклона, вытянувшегося с юго-запада.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальна», — добавил Леус.

Температура воздуха составит около +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября сохранится облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков, утром и днем возможны небольшие дожди. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

А 22 октября погода почти не изменится: будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, в окрестностях местами до 0 градусов, днем +6...+8 градусов.