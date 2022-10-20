В Петербурге зафиксировали самые холодные день и ночь октября. Синоптики рассказали, ждать ли еще большего похолодания в ближайшие дни

Температура воздуха днем 19 октября на центральной метеостанции повысилась только до +6,4 градусов. И по словам главного синоптика города Александра Колесова, такого холодного дня ночь тоже стала самой холодной, в центре Петербурга было всего +3 градуса, в окрестностях даже до 0 градусов.
«С сегодняшнего дня наступает период спокойной погоды, пока атмосферное давление повышенное и осадков практически нет, хотя местами могут пройти слабые дожди. Но на следующей неделе, снова с северными ветрами, ожидается очередное похолодание. И по предварительным расчетам самым холодным может оказаться 25 октября. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов», — сказал Колесов.
По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в Петербурге установится сухая и облачная погода. И все из-за влияния гребня антициклона, вытянувшегося с юго-запада.
«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальна», — добавил Леус.
Температура воздуха составит около +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября сохранится облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков, утром и днем возможны небольшие дожди. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.
А 22 октября погода почти не изменится: будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, в окрестностях местами до 0 градусов, днем +6...+8 градусов.
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