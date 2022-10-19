«Упсала-Цирк» проведет открытые занятия для детей дошкольного возраста

Проект «Пакитан» был перезапущен «Упсала-Цирком» летом этого года. В его рамках дети дошкольного возраста в игровой форме «плотно погружаются в бескрайний океан цирка, наполненный движением, драйвом, новыми вызовами, яркими открытиями». Обучение проходит по методу цирковой педагогики, которая включает в себя индивидуальный подход, командную работу, ориентацию на сильные стороны, наглядность и практичность, обратную связь и игру как способ построения тренировки. На протяжении всей программы дошкольники также осваивают аэробику, баланс и жонглирование.

По словам лидера проекта Сони Дьяченко, «Пакитан» был придуман для того, чтобы каждый ребенок от 2 до 7 лет смог бы максимально полно раскрывать свой творческий потенциал через творчество и стать настоящим артистом. «Охта Молл — наши соседи, центр притяжения нашего района, и мы рады возможности цирковать в таком классном и открытом к партнерству пространстве», — говорит она об открытых занятиях.

Первые цирковые мастер-классы пройдут в «Охта Молле» 29 и 30 октября с 16:00 до 19:00 — в атмосфере игры и взаимодействия ребенок-родитель. В программе жонглирование, баланс, акробатика, упражнения на огромных балансировочных шарах. «Жонглирование, акробатика, баланс — а значит, мячи, тарелки и огромные балансировочные шары, гигантский цирковой парашют и баланс-борды», — отмечают в «Упсала-Цирке». Также занятия пройдут в ноябре, следить за новыми датами можно здесь. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте ТРЦ.

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