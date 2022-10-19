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Будут ли вводить ограничения на выезд из Петербурга из-за базового уровня готовности? Ответили в Смольном

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Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, границы региона закрывать не будут, но в городе принимается комплекс дополнительных мер, «направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта», а также вводятся дополнительные проверки, пишет «Фонтанка».

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«Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и ж/д транспортом на текущий момент не предусмотрено», — добавили в Смольном.

Ранее Петербург включили в перечень регионов, где вводится базовый уровень готовности после объявления военного положения в присоединенных субъектах. Это означает, что в городе усилят охрану общественного порядка и важных объектов, а также вводится особый режим работы объектов транспорта, связи, здравоохранения и прочего.

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