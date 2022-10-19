Будут ли вводить ограничения на выезд из Петербурга из-за базового уровня готовности? Ответили в Смольном

«Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и ж/д транспортом на текущий момент не предусмотрено», — добавили в Смольном.

Ранее Петербург включили в перечень регионов, где вводится базовый уровень готовности после объявления военного положения в присоединенных субъектах. Это означает, что в городе усилят охрану общественного порядка и важных объектов, а также вводится особый режим работы объектов транспорта, связи, здравоохранения и прочего.