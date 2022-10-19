Испорченные вандалом фонари вернули на Львиный мост в Петербурге

Инцидент с фонарями произошел 26 июня. С записей камер видеонаблюдения стало известно, что мужчина влез на один из фонарей, схватился за натянутый между ними кабель и повис на нем, повредив оба светильника. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Ущерб оценили в 52 тысячи рублей. Каркасы светильников сделаны из меди, а конструкции не были рассчитаны на подобные нагрузки. К счастью, покрытые сусальным золотом навершия не пострадали, их почистили от грязи и вернули на место.

Фонари восстанавливали в участке художественной обработки металла «Мостотреста». Там выправили каркасы, запаяли швы, восстановили недостающие стеклодержатели, затянули оловом трещины на металле и зашпаклевали неровности. Красили фонари уже со всеми конструкциями моста, чтобы не было различий в оттенках.

Также вместе с этим работники «Мостотреста» завершили ремонт и самого моста, который последний раз реставрировали более двадцати дет назад. С 10 августа по конец сентября там чистили и красили все металлические части моста, заменяли деревянный настил, восстановили расшивку швов между гранитных блоков устоев, а также почистили гранит. На время работ мост полностью закрывали и частично ограничивали движения судов по каналу Грибоедова.