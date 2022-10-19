С холодами и дождями: синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а ветры северных румбов принесут к берегам Невы более холодные воздушные массы», — рассказал Леус

Температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 20 октября в Петербурге пройдет без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, в окрестностях местами до 0 градусов, днем +6...+8 градусов. А 21 октября также обойдется без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +9 градусов.