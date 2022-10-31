Белый зал Шереметевского дворца, скейт-парк на Васильевском и музей Банка России: что открылось в Петербурге в октябре

Белый зал Шереметевского дворца

Граф Николай Шереметев в 1798-м поручил сделать зал для свадебного торжества с крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой Джакомо Кваренги, автору Эрмитажного театра, Академии наук. Через пять лет работы были закончены, но Прасковья умерла после родов.

Зал неоднократно переживал изменения: в 1837 году по случаю свадебного торжества Анны Шереметевой с графом Дмитрием Шереметьевым, сына Прасковьи и Николая, гражданский инженер Иероним Корсини прорубил окна в стене, обращенной в сад, и облицевал стены искусственным мрамором. Через девять лет супруга Дмитрия Шереметева, Анна Сергеевна захотела устроить бал в Фонтанном доме для членов императорской фамилии. К этому событию художник Дроллингер декорировал плафон и стены галереи орнаментами в греческом стиле (обновленный интерьер запечатлен в акварели Редковского — ее можно увидеть в Государственном Эрмитаже). В Белом зале проходили балы, театрализованные представления, симфонические собрания, пел хор графа Шереметева, выступали композиторы Гектор Берлиоз, Михаил Глинка.

В начале октября зал открыли после трехлетней реставрации. Мастера восстановили наборный паркет, живопись на пилястрах и стенах, позолоту на рамах зеркал, где Анне Ахматовой привиделись тени Серебряного века, когда она писала «Поэму без героя». Интерьер можно посмотреть в часы работы Шереметевского дворца — Музея музыки (в основе него лежит крупнейшая коллекция музыкальных инструментов со всего света: например, скрипка композитора Михаила Глинки, личный саксгорн императора Александра III): в среду — с 13:00 до 21:00, с четверга по понедельник — с 11:00 до 19:00.

Где: набережная реки Фонтанки, 34.