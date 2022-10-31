Белый зал Шереметевского дворца, скейт-парк на Васильевском и музей Банка России: что открылось в Петербурге в октябре

Отреставрированный зал для свадебного торжества графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, новые библиотечные центры и общественные пространства: рассказываем, какими хорошими новостями Петербургу запомнился уходящий месяц.
Белый зал Шереметевского дворца
Граф Николай Шереметев в 1798-м поручил сделать зал для свадебного торжества с крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой Джакомо Кваренги, автору Эрмитажного театра, Академии наук. Через пять лет работы были закончены, но Прасковья умерла после родов.
Зал неоднократно переживал изменения: в 1837 году по случаю свадебного торжества Анны Шереметевой с графом Дмитрием Шереметьевым, сына Прасковьи и Николая, гражданский инженер Иероним Корсини прорубил окна в стене, обращенной в сад, и облицевал стены искусственным мрамором. Через девять лет супруга Дмитрия Шереметева, Анна Сергеевна захотела устроить бал в Фонтанном доме для членов императорской фамилии. К этому событию художник Дроллингер декорировал плафон и стены галереи орнаментами в греческом стиле (обновленный интерьер запечатлен в акварели Редковского — ее можно увидеть в Государственном Эрмитаже). В Белом зале проходили балы, театрализованные представления, симфонические собрания, пел хор графа Шереметева, выступали композиторы Гектор Берлиоз, Михаил Глинка.
В начале октября зал открыли после трехлетней реставрации. Мастера восстановили наборный паркет, живопись на пилястрах и стенах, позолоту на рамах зеркал, где Анне Ахматовой привиделись тени Серебряного века, когда она писала «Поэму без героя». Интерьер можно посмотреть в часы работы Шереметевского дворца — Музея музыки (в основе него лежит крупнейшая коллекция музыкальных инструментов со всего света: например, скрипка композитора Михаила Глинки, личный саксгорн императора Александра III): в среду — с 13:00 до 21:00, с четверга по понедельник — с 11:00 до 19:00.
Где: набережная реки Фонтанки, 34.
Музей Банка России
Здание Государственного банка построено в 1915 году по проекту Дмитрия Иофана и Сергея Серафимова, премированных в 1911 году на конкурсе Императорского общества архитекторов. Недавно Банк России открыл здесь музей, в коллекцию которого вошло более 20 тысяч экспонатов: старинные монеты (например, первые круглые монеты крупного номинала — «ефимки»), ценные бумаги XIX века, редкие фотографии, форменную одежду служащих. Пространство можно посетить бесплатно по предварительной записи.
Где: набережная реки Фонтанки, 68.
«Библиотечная реальность» (БИАР)
Новый драйвер развития Красносельского района — культурное пространство БИАР с коворкингом и библиотекой. В центре будут проводить бесплатные лекции, мастер-классы и развивающие курсы, уроки английского, итальянского, японского и немецкого языков. Работает со вторника по пятницу с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00.
Где: Тамбасова, 1.
Masters Bookstore
Образовательный проект в области искусства Masters объединил книжный магазин, кофейню Sibaristica и выставочный зал под одной крышей на Петроградской. Здесь будут проводить презентации новых изданий и открытые столы к их выходу, дискуссии, камерные выставки и совместные проекты с российскими художниками. За дизайн пространства отвечала студия Rymar (известна проектами интерьера стадиона ФК «Краснодар», ресторана «Огниво» в Петербурге). Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Где: Барочная улица, 6 (вход с Большой Зелениной улицы).
Библиотека на Карповке
Еще одной точкой притяжения Петроградской стала обновленная библиотека им. Б. А. Лавренева. Здесь оборудовали коворкинг, детский зал с астропланетарием и микроскопами, медиазал, лаундж-зал, читальный зал и квест-комнату — интерактивную площадку для квестов на литературные сюжеты и квизов. Пространство работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Где: набережная реки Карповки, 28.
Общественное пространство в Любани
В Тосненском районе Ленобласти под руководством Центра компетенций Ленобласти благоустроили променад, сделали зоны для отдыха, установили информационные стенды, городские качели и построили детскую площадку с каруселям и паровозом. Автор проекта — архитектор Анастасия Ладиган.
Где: Тосненский район, улица Ленина.
Общественное пространство на набережной реки Смоленки
На Васильевском острове благоустроили территорию по проекту «Формирование комфортной городской среды». Это пространство площадью 18 тысяч квадратных метров с дизайнерскими скамейками-кашпо, беседками тремя батутами, детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, скульптурой «Портрет Иосифу Бродскому» и элемент для лазания «Волна» — один из крупнейших в городе.
Где: на набережной реки Смоленки (от Наличного моста вдоль улицы Одоевского).
Скейт-парк на Васильевском острове
Новую скейт-площадку открыли на Морской набережной (под мостом к ЗСД). Спортивная зона включает три отдельные площадки для катания на доске: деревянную, бетонную и памп-трек (каждая вмещает до 20 человек). Есть благоустроенная зона отдыха с видом на акваторию Малой Невы с воркаутом, качелями и скамейками. Здесь посадили кедры, лиственные деревья, кустарники. Концепция реализована по программе «Твой бюджет».
Где: ул. Наличная, участок 102, севернее дома 61А.
Ижора-парк
Возле реки Ижоры разбили парк. Сделали систему детских и спортивных площадок с тренажерами, установили павильон с кафе, оборудовали смотровую площадку, благоустроили променад у реки и зеленые зоны, пространство для кормления уток и проката спортинвентаря. Здесь уже работает городская лаборатория, где молодые и активные горожане обсуждают экологические и урбанистические проблемы. А еще вдоль парка пройдет велодорожка Москва-Петербург. За проект отвечает команда Администрации МО города Коммунар и Центра компетенций Ленобласти.
Где: Ленобласть, Коммунар, Ижорская, 20.
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