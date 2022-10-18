«В зоне атмосферного фронта»: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 18 октября в Петербурге будет ощущаться влияние атмосферного фронта, причем окажется с его холодной стороны.

«В такой ситуации ожидается облачная погода и пройдут дожди. Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — добавил Леус.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, что хоть дожди сохранятся сегодня на целый день, н будут идти с перерывами: «Есть и хороший момент, ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком и вырывать из рук его не будет».

Кроме того, он отметил, что со второй половины дня температура воздуха начнет понижаться, и она приблизится к норме и в Петербурге, и по территории Ленинградской области.

«Завтра закончится влияние циклонов, атмосферное давление начнет повышаться. Уже утром 19 октября дожди в Санкт-Петербурге прекратятся, и наступит более сухой период», — заключил Колесов.