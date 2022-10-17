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Сады и парки Петербурга закрыли из-за штормовой погоды

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Хотя обещанная непогода еще не добралась до города, в комитет по благоустройству готовятся к ней заранее.

olenaa / Shutterstock.com

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Петербурге могут достигать 23 метров в секунду. Специалисты уже закрыли все сады и скверы, которые было возможно, а также порекомендовали не гулять сейчас вблизи деревьев. Одно уже упало на Балтийской улице. Отмечается, что опасности оно не представляет.

В комитете добавили, что готовы к разным погодным сценариям. Сформированы аварийные бригады у садовников и специалистов дорожного хозяйства. Ливневки проверены, дорожники следят, чтобы на дорогах не было подтоплений.

Ранее синоптики рассказали, что новая рабочая неделя в Петербурге начинается с необычной для октября погоды: штормовой ветер, грозы, которые бывают раз в пять лето в это время и аномальное тепло.

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