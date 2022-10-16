Петербург накроют облака: вот прогноз синоптиков на воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 октября, условия погоды в Петербурге будет формировать теплый сектор североатлантического циклона. Он постепенно закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник, по словам Леуса, холодный атмосферный фронт усилит западный ветер, в порывах до 12-17 миллиметров ртутного столба, угрожая нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнет понижаться.