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Петербург накроют облака: вот прогноз синоптиков на воскресенье

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Теплый сектор североатлантического циклона продолжит влиять на погоду. Он накроет город плотными облаками, вызовет дожди и усилит ветер.

Sergieiev/shutterstock

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 октября, условия погоды в Петербурге будет формировать теплый сектор североатлантического циклона. Он постепенно закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник, по словам Леуса, холодный атмосферный фронт усилит западный ветер, в порывах до 12-17 миллиметров ртутного столба, угрожая нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнет понижаться.

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