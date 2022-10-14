«Ночлежка» открыла пункты обогрева для бездомных

«Каждый год мы открываем Пункты обогрева, каждый год сотни людей приходят к нам, чтобы получить горячую еду и укрыться от холода и опасности. Пожалуйста, расскажите о Пунктах обогрева бездомным людям, которых встретите на улицах Петербурга», – отметили в «Ночлежке».

Сообщается, что обе палатки будут принимать желающих ежедневно с 20:00 до 8:00. Пункт обогрева на Васильевском острове находится по адресу Шкиперский проток, 18/16. Вход в палатку — со стороны Снегоплавильного пункта.

Палатка у метро Площадь Мужества расположена по адресу ул. Политехническая, рядом с домом 11. Неподалеку работает еще один проект «Ночлежки» – «Неравнодуш». В нем постояльцы пункта обогрева смогут привести в порядок себя и свою одежду.